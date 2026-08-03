Τραγωδία στην Ψάθα: Σε σοκ οι επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου - Το χρονικό της τραγωδίας

Στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας νοσηλεύονται οι επιβαίνοντες του δεύτερου ελικοπτέρου, μετά τη σύγκρουση που έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (02/08).

Ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής του, κατάφεραν να βγουν σώοι από το ελικόπτερο, αλλά παραμένουν σε κατάσταση σοκ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Mega, οι γιατροί κρίνουν πως είναι σε καλή σωματική κατάσταση και φέρουν ελαφριά τραύματα ορθοπεδικής φύσεως.

Αυτά προκλήθηκαν τόσο από τις αναταράξεις, μετά τη σύγκρουση, όσο και από την απότομη προσγείωση ύστερα από το τραγικό συμβάν.

Η ψυχολογική κατάσταση και των δύο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, όμως.

Το χρονικό της τραγωδίας

Δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Bell, που επιχειρούσαν από το πρωί στα πύρινα μέτωπα, συγκρούστηκαν εν πτήσει. Τα δύο πτητικά μέσα έχασαν τον έλεγχο και άρχισαν να πέφτουν στο κενό.

Σε κάθε ελικόπτερο επέβαινε διμελές πλήρωμα: ένας Έλληνας σε ρόλο συνδέσμου και ένας αλλοδαπός χειριστής.

Η κατάληξη για το πρώτο ελικόπτερο ήταν μοιραία. Κατέπεσε με σφοδρότητα σε δύσβατη χαράδρα, παρασύροντας στον θάνατο τον Έλληνα συντονιστή και τον Δανό χειριστή του.

Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και η διακομιδή τους στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας απλώς επιβεβαίωσε τον θάνατό τους.

Αντίθετα, ένα πραγματικό θαύμα έλαβε χώρα με το δεύτερο ελικόπτερο. Ο Βρετανός κυβερνήτης, αν και τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση, επέδειξε απόλυτη ψυχραιμία και ικανότητα, καταφέρνοντας να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον δρόμο. Μαζί με τον Έλληνα συντονιστή, βγήκαν σώοι από την άτρακτο ελάχιστα λεπτά πριν αυτή τυλιχθεί στις φλόγες από τη διαρροή καυσίμων.

Αμέσως μετά την τραγωδία, τέθηκε σε εφαρμογή το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας: όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell καθηλώθηκαν στο έδαφος, με το βάρος της κατάσβεσης να μεταφέρεται στα Canadair, τα Erickson και τα Chinook.

Το λάθος που οδήγησε στη σύγκρουση

Ο αεροπορικός εμπειρογνώμονας Παντελής Φραγκούλης, έριξε φως στο τυφλό σημείο της σύγκρουσης, κάνοντας λόγο για σαφή και θανατηφόρα παραβίαση των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας πάνω από το πύρινο μέτωπο.

«Συντονιστικό ελικόπτερο στο ίδιο ύψος με τα ίχνη των ελικοπτέρων που εκτελούν ελιγμούς για την κατάσβεση πυρκαγιών απαγορεύεται ρητώς», εξήγησε.

Όπως τόνισε ο κ. Φραγκούλης, «η Πυροσβεστική Υπηρεσία οφείλει να διευκρινίσει άμεσα τον ακριβή ρόλο του δεύτερου ελικοπτέρου. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης φαίνεται από το γεγονός ότι τα πέδιλα του ενός ελικοπτέρου χτύπησαν και κατέστρεψαν το κυρίως στροφείο του άλλου.

»Αν το ελικόπτερο που προκάλεσε τη ζημιά εκτελούσε χρέη συντονιστικού, πρόκειται για ένα ασύλληπτο λάθος. Ένα συντονιστικό μέσο υποχρεούται να βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο υψόμετρο, παρέχοντας εποπτεία στον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής, χωρίς να εμπλέκεται ποτέ στους χαμηλούς ελιγμούς ρίψης νερού».