Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρός ο 46χρονος που παρασύρθηκε και εγκαταλείφθηκε από οδηγό

Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί την προηγούμενη Δευτέρα από Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς κινούταν πεζός στις Σέρρες.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Σέρρες νεκρός
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 46χρονος που είχε παρασυρθεί την προηγούμενη Δευτέρα από Ι.Χ. αυτοκίνητο, καθώς κινούταν πεζός στις Σέρρες, με τον δράστη να τον παρατά στο σημείο του τροχαίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο 46χρονος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης και παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα βαριά του τραύματα, κατά το ΑΜΠΕ.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, που κατηγορείται επιπλέον ότι εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος. Μετά τη σύλληψή του κλήθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές των Σερρών και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

