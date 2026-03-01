Τραγωδία στο Αγρίνιο: Εντοπίστηκε νεκρή γυναίκα που αγνοούταν

Νεκρή σε ρέμα στο Αγρίνιο εντοπίστηκε μία γυναίκα, η οποία είχε εξαφανιστεί το Σάββατο 28/2 από το σπίτι της στον οικισμό Αγία Παρασκευή (Ζελίχοβο).

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, την εξαφάνιση της γυναίκας, ηλικίας περίπου 60 ετών και μητέρας δύο παιδιών, είχε δηλώσει ο σύζυγό της, σημαίνοντας συναγερμό σε Πυροσβεστική και αστυνομία. Στις έρευνες συνέδραμε και δύναμη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος.

Έπειτα από πολύωρες αναζητήσεις η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ρέμα της περιοχής, από μέλη της ΟΣμηΕΑ Δυτικής Ελλάδος. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να προσδιοριστούν από τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.