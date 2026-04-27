Τραγωδία στο Αγρίνιο: Νεκρός 67χρονος μετά από πτώση σε οικοδομή

Τραγωδία σημειώθηκε στο Αγρίνιο, όπου ένας 67χρονος άνδρας σκοτώθηκε μετά από πτώση σε οικοδομή. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ για διακομιδή ασθενή | Eurokinissi
Ένα τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 67χρονο σημειώθηκε σε οικοδομή στο Αγρίνιο.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σε οικοδομή κοντά στη διασταύρωση των οδών Λαμπέτη και Σεφέρη, όταν ένας 67χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στον χώρο της οικοδομής όταν, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, έπεσε στο κενό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 67χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
 

ΕΛΛΑΔΑ