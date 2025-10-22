Τραγωδία στο Γκάζι: Η 16χρονη κατέρρευσε στην οδό Δεκελέων – ΕΚΑΒ στο σημείο σε 7 λεπτά

Αναπάντεχο θάνατο βρήκε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Οκτωβρίου μια 16χρονη κοπέλα, έπειτα από βραδινή έξοδο στο Γκάζι. Σύμφωνα με το orange agemvy press, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε απόμερο σημείο της οδού Δεκελέων, δρόμο που συνδέει την κεντρική πλατεία του Κεραμεικού και περιβάλλεται από πλήθος νυχτερινών καταστημάτων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 16χρονη είχε καταναλώσει αλκοόλ και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να βγει έξω από το μαγαζί όπου διασκέδαζε. Λίγα λεπτά αργότερα κατέρρευσε στο πεζοδρόμιο.

Το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση στις 01:50 και ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε επτά λεπτά. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, η κοπέλα μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» χωρίς σφυγμό και αναπνοή, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο πατέρας της ανήλικης δήλωσε το συμβάν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, με αποτέλεσμα να κινηθεί ποινική διαδικασία για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του θανάτου.

Οι αρχές εξετάζουν καταθέσεις από φίλους και προσωπικό του καταστήματος, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.