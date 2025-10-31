Tραγωδία στο Ηράκλειο: Δύο νεκροί μετά από φωτιά σε σπίτι

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα λίγο μετά τις 20:30.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα δύο ανθρώπους χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα.

Οι δύο άτυχοι ηλικιωμένοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι, ενώ οι γείτονες, σοκαρισμένοι, παρακολουθούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.