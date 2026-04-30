Τραγωδία στο Ηράκλειο: Κατέληξε η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς ένα 12χρονο κορίτσι που τραυματίστηκε και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, κατέληξε.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο στην περιοχή των Μοιρών το πρωί της Τετάρτης (29/4) και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ωστόσο έχασε τη μάχη για τη ζωή στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4).

Κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο η 12χρονη είχε υποστεί δύο φορές ανακοπή και είχε επανέλθει με τη βοήθεια των διασωστών του ΕΚΑΒ. Το τροχαίο είχε γίνει στο δρόμο ανάμεσα στα χωριά Σίβα και Πετροκεφάλι.

Ο πατέρας της 12χρονης που βρισκόταν στο τιμόνι, τραυματίστηκε ελαφρύτερα, ενώ πυροσβέστες της ΕΜΑΚ κλήθηκαν να απεγκλωβίσουν πατέρα και κόρη από το αυτοκίνητο. Οι γιατροί και στα δύο νοσοκομεία του Ηρακλείου έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν το 12χρονο κορίτσι στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.