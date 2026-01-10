Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 27χρονος κυνηγός που έπεσε σε χαράδρα

Τραγική κατάληξη είχε 27χρονος άνδρας που είχε πάει για κυνήγι στην περιοχή Καστρί της Βιάννου στο Ηράκλειο, μετά από πτώση σε χαράδρα, με τις αρχές να τον ανασύρουν νεκρό, το μεσημέρι του Σαββάτου (10/01), μετά από επιχείρηση που στήθηκε από την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, ο άνδρας μαζί με φίλο του είχαν πάει στην περιοχή για κυνήγι όταν ο 27χρονος έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δεύτερος άνδρας ειδοποίησε τις αρχές και αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης.

Ωστόσο, όταν οι άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος δεν είχε τις αισθήσεις του, ενώ λίγο αργότερα γιατρός του ΕΚΑΒ διαπίστωσε τον θάνατο του.