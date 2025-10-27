Τραγωδία στο Λασίθι: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Νεκρός ο οδηγός

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο μετά από τροχαίο άφησε την Δευτέρα (27/10) ένας οδηγός στην Κρήτη, καθώς το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαράδρα 300 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα όταν για -άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία- ο οδηγός ενός ΙΧ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε ορεινή περιοχή του Λασιθίου, κοντά στο χωριό Ανώγεια, ξέφυγε από την πορεία του, και έπεσε σε γκρεμό βάθους 300 μέτρων.

Οι διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές με δύναμη της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο για να τον μεταφέρει με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Συγκεκριμένα για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, η Πυροσβεστική έσπευσε με τρία οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Εκεί περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους δεν μπόρεσαν να επαναφέρουν στη ζωή τον άτυχο άντρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία πάντως, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η πρόκληση του δυστυχήματος να οφείλεται και σε παθολογικά αίτια.