Τραγωδία στο Λιανοκλάδι: 68χρονος καταπλακώθηκε από δέντρο μπροστά στα μάτια της γυναίκας του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 68χρονος άνδρας το μεσημέρι της Δευτέρας στο Πλατανόδασος, κοντά στο Λιανοκλάδι Φθιώτιδας. Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν, κατά τη διάρκεια κοπής ξύλων, καταπλακώθηκε από τον κορμό ενός πλατάνου που έσπασε.

Σύμφωνα με το lamianow, το φρικτό δυστύχημα εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια της συζύγου του. Εκείνη, έντρομη, άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, προσελκύοντας δύο πολίτες που βρίσκονταν κοντά και οι οποίοι έσπευσαν να συνδράμουν μέχρι να φτάσουν οι Αρχές.

Στο σημείο σήμανε άμεσα συναγερμός. Σύμφωνα με τον διοικητή της Π.Υ. Λαμίας, Γιώργο Κρεμμύδα, επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη Λαμία, το Αργυροχώρι, καθώς και ειδικό διασωστικό όχημα της 7ης ΕΜΑΚ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον απεγκλωβίσουν κάτω από το βαρύ δέντρο, ο 68χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.