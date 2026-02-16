Τραγωδία στον Ασπρόπυργο με νεκρό 41χρονο σε σφοδρό τροχαίο

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής στον Ασπρόπυργο, όπου ένας 41χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σφοδρή σύγκρουση του ΙΧ στο οποίο επέβαινε με φορτηγό.

Το δυστύχημα συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, στη συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμονος και Αγίου Στεφάνου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ συγκρούστηκε μετωπικά με το φορτηγό, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με 13 πυροσβέστες, οι οποίοι απεγκλώβισαν τη συνεπιβάτιδα και ανέσυραν τον 41χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η Τροχαία.