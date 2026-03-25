Ανείπωτη θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρές γυναίκες και έναν τραυματία.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο thenewspaper.gr, ο εφιάλτης εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 16:00 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Μια εκκωφαντική έκρηξη «τάραξε» τη γειτονιά, σπέρνοντας τον πανικό στους κατοίκους που πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού site, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, ένα νεότερο άτομο τραυματίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν πως η φονική έκρηξη προήλθε από φιάλη υγραερίου, πιθανότατα συνδεδεμένη με σόμπα θέρμανσης. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται ήδη από τα αρμόδια κλιμάκια που έσπευσαν στο σημείο.