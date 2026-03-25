Μενού

Τραγωδία στον Βόλο: Δύο γυναίκες νεκρές από ισχυρή έκρηξη σε σπίτι – Ένας τραυματίας

Ασύλληπτη τραγωδία στον Βόλο. Δύο γυναίκες νεκρές και ένας τραυματίας από ισχυρή έκρηξη σε σπίτι. Όλες οι νεότερες πληροφορίες.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόορ του ΕΚΑΒ σε συμβάν | Intime
  • Α-
  • Α+

Ανείπωτη θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Βόλου η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρές γυναίκες και έναν τραυματία.

Όπως μεταδίδει το τοπικό μέσο thenewspaper.gr, ο εφιάλτης εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 16:00 στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Μια εκκωφαντική έκρηξη «τάραξε» τη γειτονιά, σπέρνοντας τον πανικό στους κατοίκους που πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τοπικού site, ο τραγικός απολογισμός περιλαμβάνει δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Παράλληλα, ένα νεότερο άτομο τραυματίστηκε και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών δείχνουν πως η φονική έκρηξη προήλθε από φιάλη υγραερίου, πιθανότατα συνδεδεμένη με σόμπα θέρμανσης. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται ήδη από τα αρμόδια κλιμάκια που έσπευσαν στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ