Τραγωδία στον δρόμο λόγω κακοκαιρίας: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στην Κόρινθο

Ένας νεκρός και δύο βαριά τραυματίες ήταν ο απολογισμός τραγικού τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα (10/11) στην Κόρινθο. Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας νεαρός άνδρας από αγροτικό όχημα, στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι -Κουταλά, κοντά στον Κουταλά.
Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, το αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρια άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή, και «καρφώθηκε» πάνω σε ελιά.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες, καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.
