Τραγωδία στον Όλυμπο: Νεκρός εντοπίστηκε 32χρονος στο ρέμα Ορλιά

Άνδρας 32 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο ρέμα Ορλιά, στον Όλυμπο, το βράδυ της Κυριακής (2/8).
Όπως επισημαίνει το Open, περιπατητές που περνούσαν από το σημείο, εντόπισαν τον άτυχο άνδρα και ειδοποίησαν την Πυροσβεστική.
Στην επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς του στο σημείο όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, συμμετείχαν 14 πυροσβέστες.
Αμέσως διακομίστηκε στο νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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