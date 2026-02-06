Μενού

Τραμ: Τροποποιούνται δρομολόγια στη γραμμή 6 το Σαββατοκύριακο - Τι ισχύει

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, τροποποιούνται τα δρομολόγια του Τραμ στη γραμμή 6 λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου.

Τραμ
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο και την Κυριακή (7-8 Φεβρουαρίου) από την έναρξη της λειτουργίας ως τις 17:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

