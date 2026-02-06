Τραμ: Τροποποιούνται δρομολόγια στη γραμμή 6 το Σαββατοκύριακο - Τι ισχύει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το Σάββατο και την Κυριακή (7-8 Φεβρουαρίου) από την έναρξη της λειτουργίας ως τις 17:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», λόγω έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
- Η πιο διάσημη ελληνική βρισιά έγινε viral στην Τουρκία και για όλα ευθύνεται μια σαπουνόπερα
- Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον σμήναρχο - Το κινητό του και ο Κινέζος «χειριστής»
- Ίσως το επάγγελμα του μέλλοντος: Πληρώνει αδρά, έχει να κάνει με τεχνολογία αλλά ευτυχώς όχι με κώδικες
- «Ποτέ κανείς δεν με ταύτισε με παρανομίες»: Η απάντηση Κακούση μετά τις κατηγορίες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.