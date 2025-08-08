Τρεις εστίες φωτιάς στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου – Τις έσβησε η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν τρεις διαφορετικές εστίες φωτιάς «ξεπήδησαν» μέσα στην Πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου.

Άμεσα έσπευσαν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς ο κίνδυνος επέκτασης στον Υμηττό ήταν κάτι περισσότερο από προφανής.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής, επί του πεδίου βρέθηκαν 18 πυροσβέστες με έξι οχήματα που κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από μία ώρα να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο και τις τρεις εστίες φωτιάς.

Όπως έγινε γνωστό, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος στο σημείο που εκδηλώθηκαν οι τρεις εστίες μεταβαίνει κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.