Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στον Πειραιά: Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και όπλα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν την Παρασκευή (31/10), συνολικά 3 άτομα, τα οποία κατηγορούνται ότι κατείχαν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας, 33, 23 και 21 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Επιχειρήσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 33χρονου και του 21χρονου, ο πρώτος εντοπίστηκε να κατέχει και για λογαριασμό των συγκατηγορουμένων του, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 7 συσκευασίες με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 2.153 γραμμαρίων, 3-συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους 2.130 γραμμαρίων και 2 συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού μεικτού βάρους 131 γραμμαρίων.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 περίστροφα, 62 φυσίγγια και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία της 23χρονης, η οποία κατελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό των συγκατηγορούμενων της, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 2 συσκευασίες, με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 5 γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2.153 γραμμάρια κοκαΐνης ,

, 2.135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

131 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

62 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

2 περίστροφα,

Ι.Χ.Ε. μοτοσικλέτα,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

5 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

61.225 ευρώ και 7.440 Baht Ταϊλάνδης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.