Τρελή πορεία ΙΧ στην Κηφισιά: Οδηγός χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα οχήματα

Επικίνδυνους ελιγμούς έκανε ένας 51χρονος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ και περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, χτύπησε δέντρο και αρκετά παρκαρισμένα οχήματα στην Κηφισιά προτού το αυτοκίνητό του ακινητοποιηθεί, όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews.

Ο 51χρονος Έλληνας οδηγούσε από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη περίπου στις 22:30 το βράδυ της Παρασκευής (2/1), ακολουθώντας μία «τρελή» πορεία με το όχημά του, καθώς αρχικά χτύπησε σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά, στη συνέχεια κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς χτύπησε δύο σταθμευμένα οχήματα. Συνεχίζοντας την επικίνδυνη οδήγηση χτύπησε ακόμη τρία παρκαρισμένα οχήματα, ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί.

Στο αυτόφωρο ο 51χρονος

Ακολούθως επί της οδού Ποταμού και στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου χτύπησε άλλα δύο οχήματα μέχρι το αυτοκίνητό του να ακινητοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν την πορεία καταστροφής του οχήματος και του έκαναν αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg/l, που σημαίνει ότι ήταν περίπου επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, το οποίο είναι στο 0,25 mg/l.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο, καθώς ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο που οδηγεί στο αυτόφωρο με βάση τον Κ.Ο.Κ. που ανέρχεται σε 0,60 mg/l.