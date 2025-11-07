Μενού

Τρίχρονο παιδί παρασύρθηκε από ΙΧ στη Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός, δίνει μάχη στο χειρουργείο

Σοκ για τους γονείς αφού το τρίχρονο παιδί του παρασύρθηκε από αμάξι.

Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ
Ένα τρίχρονο παιδί παρασύρθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11) λίγο μετά τις 13.00 από ΙΧ αυτοκίνητο στην συνοικία της Νέας Σμύρνης στη Λάρισα.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, με το παιδί να τραυματίζεται και να μεταφέρεται με ιδιωτικό αυτοκίνητο από τον πατέρα του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Το παιδάκι αυτή την ώρα βρίσκεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να το σταθεροποιήσουν, αναφέρει το onlarissa.

ΕΛΛΑΔΑ