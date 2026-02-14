Τρίκαλα: Γιαγιά πήγε να πάρει τους βαθμούς του εγγονού της αλλά κατέληξε στο τμήμα

Άγριος καυγάς ξέσπασε σε σχολείο στα Τρίκαλα, όπου μια γιαγιά είχε πάει για να πάρει τους βαθμούς του εγγονού της.

Η γυναίκα διαπληκτίστηκε έντονα, αρχικά, με μία από τις καθηγήτριες, αλλά η ένταση έφτασε μέχρι και το γραφείο του διευθυντή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα πνεύμα εκεί οξύνθηκαν έντονα με αποτέλεσμα να κληθεί η αστυνομία στο σχολείο, όπως και οι γονείς του μαθητή.

Κατά την ίδια πηγή, γιαγιά και διευθυντής προσήχθηκαν από τους αστυνομικούς.