Τρίκαλα: Μεγάλη κατολίσθηση στη Γλύστρα Μεσοχώρας

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τα βράχια έχουν καταλήξει στο δρόμο.

Κατολίσθηση σε επαρχιακό δρόμο
Κατολίσθηση σε επαρχιακό δρόμο | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (5/11) στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό στη Γλύστρα των Τρικάλων.

Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν την κατάρρευση της πλαγιάς μέχρι και το κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι φυλακές.

Σύμφωνα με το trikalavoice, τα βράχια έχουν καταλήξει στο δρόμο. Φωτογραφίες δείχνουν τα βράχια να «κρέμονται» από ύψος 200 μέτρων. Στο σημείο έχουν φτάσει ειδικά κλιμάκια για να πραγματοποιήσουν ελέγχους και έργα.

