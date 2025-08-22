Τρίκαλα: Οδηγός συγκρούστηκε με ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον εγκατέλειψε

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα εχθές (21/08) στα Τρίκαλα, με οδηγό αυτοκινήτου να τρακάρει με άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο και να τρέπεται σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο με το οποίο κινούνταν ηλικιωμένος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ηλικιωμένου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση, ενώ μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε και συνελήφθη.