Μενού

Τρίκαλα: Οδηγός συγκρούστηκε με ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον εγκατέλειψε

Οδηγός αυτοκινήτου στα Τρίκαλα, παρέσυρε ηλικιωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο και τράπηκε σε φυγή.

Reader symbol
Newsroom
ΑμεΑ
Άτομο σε αμαξίδιο | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα εχθές (21/08) στα Τρίκαλα, με οδηγό αυτοκινήτου να τρακάρει με άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο και να τρέπεται σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνδρας συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο με το οποίο κινούνταν ηλικιωμένος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ηλικιωμένου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση, ενώ μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε και συνελήφθη.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ