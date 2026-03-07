Μενού

Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της

Γυναίκα αστυνομικός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στην Τρίπολη, ύστερα από πυροβολισμό. Άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Αστυνομία στην Κρήτη
Αστυνομία στην Κρήτη | Φωτ. Αρχείου: INTIME NEWS / ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ
Μία 45χρονη γυναίκα αστυνομικός έχασε την ζωή της αργά το βράδυ της Παρασκευής μέσα στο σπίτι της στην Τρίπολη, έπειτα από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην σορό της 45χρονης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

ΕΛΛΑΔΑ