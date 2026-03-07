Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός από πυροβολισμό μέσα στο σπίτι της

Μία 45χρονη γυναίκα αστυνομικός έχασε την ζωή της αργά το βράδυ της Παρασκευής μέσα στο σπίτι της στην Τρίπολη, έπειτα από πυροβολισμό.
Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην σορό της 45χρονης.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.
