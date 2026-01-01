Μενού

Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό στο ύψος της Βαρυμπόμπης: Δύο άτομα τραυματίστηκαν

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον Κηφισό, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, ενώ δύο άτομα τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση.

Reader symbol
Newsroom
τροχαίο
Τροχαίο στη Βαρυμπόμπη | Orange Press Agency
  • Α-
  • Α+

Νέο τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο οχημάτων σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, κατά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε βίαιη αναστροφή 180 μοιρών και χτύπησε στις μπάρες και έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι. Στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις καθώς η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ