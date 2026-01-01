Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό στο ύψος της Βαρυμπόμπης: Δύο άτομα τραυματίστηκαν

Νέο τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο οχημάτων σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ύψος της Βαρυμπόμπης, στο ρεύμα προς Λαμία.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, κατά τη σύγκρουση το ένα όχημα έκανε βίαιη αναστροφή 180 μοιρών και χτύπησε στις μπάρες και έχουν τραυματιστεί δύο άνθρωποι. Στο σημείο υπάρχουν καθυστερήσεις καθώς η δεξιά λωρίδα είναι κλειστή.