Μενού

Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Ιωνία: Όχημα παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Όχημα παρέσυρε πεζό στη διασταύρωση της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής, με τις συνθήκες να μην έχουν διευκρινιστεί.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Ιωνία, όπου όχημα παρέσυρε και σκότωσε πεζό.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε διασταύρωση της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο κατέστη αδύνατο να σωθεί η ζωή του πεζού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες. 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ