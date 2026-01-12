Τροχαίο δυστύχημα στη Νέα Ιωνία: Όχημα παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Νέα Ιωνία, όπου όχημα παρέσυρε και σκότωσε πεζό.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το τροχαίο έγινε διασταύρωση της λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής.
Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο κατέστη αδύνατο να σωθεί η ζωή του πεζού.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν αδιευκρίνιστες.
