Τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα με 2 νεκρούς: Μηχανή έπεσε στα κιγκλιδώματα

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (4/10) στην Αργυρούπολη, όταν μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της οδού Αργυρουπόλεως κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματα τους.
