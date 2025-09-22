Τροχαίο δυστύχημα στον Πειραιά: Οδηγός έπεσε σε κολώνα και σκοτώθηκε, στη ΜΕΘ η συνοδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 22:15 το βράδυ της Κυριακής (21/9) στον Πειραιά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να τραυματιστεί σοβαρά η συνοδηγός.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τα δύο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β.

Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατος του 40χρονου οδηγού, ενώ η 34χρονη συνοδηγός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας.