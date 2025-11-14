Μενού

Τροχαίο με απεγκλωβισμό στο Ηράκλειο: 50χρονος διασώθηκε από την πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Επιχείρηση του ΕΚΑΒ σε περιστατικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (13/11), στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η πυροσβεστική με δύο οχήματα, το ΕΚΑΒ και αστυνομία. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Μετά τον απεγκλωβισμό, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία, σύμφωνα με το neakriti.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ