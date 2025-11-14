Τροχαίο με απεγκλωβισμό στο Ηράκλειο: 50χρονος διασώθηκε από την πυροσβεστική

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (13/11), στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, σε περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, όταν ένας άνδρας περίπου 50 ετών έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η πυροσβεστική με δύο οχήματα, το ΕΚΑΒ και αστυνομία. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος είχε παγιδευτεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Μετά τον απεγκλωβισμό, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία, σύμφωνα με το neakriti.