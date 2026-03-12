Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των δικύκλων.

Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο: ο ένας διακομίστηκε με κάταγμα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ ο δεύτερος οδηγός νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός».