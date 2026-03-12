Τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 12 Μαρτίου στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, όταν δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των δικύκλων.
Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο: ο ένας διακομίστηκε με κάταγμα στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, ενώ ο δεύτερος οδηγός νοσηλεύεται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός».
- Μέση Ανατολή: Πλήγματα σε Τεχεράνη, Βηρυτό - Με «πόλεμο φθοράς» απειλεί το Ιράν - LIVE εξελίξεις
- Ηχηρό μήνυμα Λιάγκα σε ΑΝΤ1 και συνεργάτες του: Τα τρία βασικά σημεία
- Επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο στον Περσικό Κόλπο: Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί
- Κλείνει ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα στις 17:30: Με εντολή της ΕΛΑΣ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.