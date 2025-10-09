Μενού

Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Τραυματίστηκε ο αναβάτης

Τροχαίο στη Συγγρού νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Reader symbol
Newsroom
Δακτύλιος στη Λεωφόρο Συγγρού
Σε ισχύ ο Δακτύλιος στη λεωφόρο Συγγρού | EUROKINISSI / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης λίγο πριν τις 7 στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Ωνάσσειου.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ