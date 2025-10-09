Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Τραυματίστηκε ο αναβάτης

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης λίγο πριν τις 7 στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Ωνάσσειου.
Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
