Τροχαίο στη λεωφόρο Συγγρού: ΙΧ συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Τραυματίστηκε ο αναβάτης

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης λίγο πριν τις 7 στην κάθοδο της λεωφόρου Συγγρού στο ύψος του Ωνάσσειου.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί. Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

