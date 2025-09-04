Στο Τζάνειο Νοσοκομείο Νίκαιας παραμένει νοσηλευμένος ο δισεκατομμυριούχος και CEO της Volt, Τομ Γκρίνγκουντ (Tom Greenwood) μετά από τροχαίο που είχε κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Μύκονο, οδηγώντας «γουρούνα».

Σύμφωνα με τον Πέτρο Νάζο του Mykonos Live Tv, η κατάσταση της υγείας είναι εμφανώς βελτιωμένη, αφού πλέον επικοινωνεί με το περιβάλλον του, την ώρα που η ασφαλιστική του εταιρεία αναμένεται να τον μεταφέρει στο εξωτερικό, προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Την ίδια ώρα, από αυτοψία του δημοσιογράφου στο σημείο του ατυχήματος στη Μύκονο, προέκυψε πως δεν έχει φωτισμό, ούτε είναι και ο καλύτερος δρόμος στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να συνέβαλε στο τροχαίο.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρινγούντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και CEO της Volt. Ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, έχοντας έδρα το Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παράγοντες στην ψηφιακή τραπεζική και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο που επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.