Τροχαίο στη Θέρμη: «Έπαθα αμνησία- Ήμουν αιμόφυρτη» - Τι δήλωσε η 45χρονη οδηγός της Porsche

Αύριο θα απολογηθεί η 45χρονη οδηγός της porshe για το τροχαίο στη Θέρμη, στη Θεσσαλονίκη που είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα. Νέα μαρτυρία ήρθε στο φως της δημοσιότητας η οποία είναι καταλυτική για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ και την εκπομπή Power Talk, όχημα με ένα ζευγάρι κατέθεσε όλα όσα είδε τη νύχτα του ατυχήματος σε αστυνομικό. Το εν λόγω ζευγάρι είδε εκτός από τα αμάξια που συγκρούστηκαν και ένα τρίτο αμάξι στη μεσαία λωρίδα, το αμάξι της φίλης της 45χρονης.

Με βάση όσα μεταφέρει ο αστυνομικός, το ζευγάρι που επέβαινε σε ένα όχημα ακριβώς πίσω από τη μαύρη Porsche, αναφέρει ότι το όχημα της 45χρονης τους προσπέρασε, καθώς κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όπως ανέφερε η 45χρονη και η φίλη της «έμοιαζε σαν να έκαναν κόντρες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατάθεση του ζευγαριού ήταν προφορική. Το ζευγάρι μάλιστα, ετοιμαζόταν να φύγει εκτός Ελλάδος αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες έμεινε στο σημείο για να βοηθήσει το άλλο άτυχο ζευγάρι καθώς τα άλλα δύο οχήματα έφυγαν από το σημείο.



Τροχαίο στη Θέρμη με Porsche: η 45χρονη δήλωσε ότι είχε πάθει αμνησία



Στην ίδια εκπομπή μίλησε η 45χρονη, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτρια της Porsche, η οποία εμμένει στο ότι δεν τράπηκε σε φυγή όταν έγινε το ατύχημα, υποστηρίζοντας ότι η φίλη της τη μετέφερε στο νοσοκομείο και αργότερα ειδοποίησε την Τροχαία, χωρίς όμως να αντιληφθεί ότι είχε συγκρουστεί με άλλο όχημα.

«Δεν έχω να δηλώσω τίποτα, είμαι σοκαρισμένη. Βασικά έπαθα αμνησία. Δεν εγκατέλειψα κανέναν. Ήμουν στο ΑΧΕΠΑ, στο οποίο δέχθηκα πρώτες βοήθειες, υπάρχουν χαρτιά. Ήμουν αιμόφυρτη. Το είδε τώρα και η κυρία Εισαγγελέας ότι έχω μώλωπες, χτυπήματα παντού κλπ, είμαι πολύ συντετριμμένη με όλο αυτό το γεγονός», είπε η 45χρονη.

«Δεν είχα πιεί καθόλου αλκοόλ. Το θεωρώ όλο αυτό πολύ άδικο, αυτό έχω να δηλώσω», είπε.

Αναφορικά με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει αλλά και για το γεγονός ότι εξετράπη της πορείας της δήλωσε: «Ήταν πρωινές ώρες και έσκυψα να κλείσω τον κλιματισμό από το αυτοκίνητο. Και σε ένα δευτερόλεπτο… έγινε. Έφυγα από την προσοχή του δρόμου και έφυγα εκτός δρόμου».

«(Οι εξετάσεις) είναι μηδενικές. Δεν είχα καταναλώσει (αλκοόλ). Έχουν βγει οι αιματολογικές. Είμαι σοκαρισμένη ειλικιρνά… έχω δύο παιδάκια ανήλικα», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε για το εάν είχε καταναλώσει κάποιο χάπι, η 45χρονη επέμεινε πως «δεν είχα καταναλώσει τίποτα. Μου παρείχαν κάποιο φάρμακο στο ΑΧΕΠΑ ενώ πήγα αιμόφυρτη».

Τρύφωνας Σαμαράς: «Η φίλη της μου ζήτησε να σβήσω τις αναρτήσεις μου»

Ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος εκείνο το βράδυ γνώρισε την 45χρονη από τη Θεσσαλονίκη, διασκέδασε μαζί της και μάλιστα είχε επιβιβαστεί στην Porsche πριν το τροχαίο ατύχημα, μίλησε και αυτός με τη σειρά του στο «Power Talk.».

Αποκάλυψε μάλιστα, ότι μετά το τροχαίο η κολλητή φίλη της 45χρονης που ήταν το τρίτο αμάξι που προαναφέρθηκε του ζήτησε να διαγράψει ντοκουμέντα από τη βραδιά.

«Δεν έδειχνε μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τις αναρτήσεις μου στα social media. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7 αλλά κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό», δήλωσε μεταξύ άλλων.