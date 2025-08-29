Σοβαρό τροχαίο έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα (29/08) με δύο οχήματα να συγκρούονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και το ένα να τρέπεται σε φυγή. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η 45χρονη ιδιοκτήτρια της Porsche, που εγκατέλειψε το σημείο και νωρίτερα είχε πρσαχθεί, ομολόγησε ότι οδηγούσε εκείνη και συνελήφθη .

Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, είχε βρεθεί θετική σε αλκοόλ, ενώ μεταφέρεται στο νοσοκομείο για αιμοληψία.

Υπενθυμίζεται ότι η 45χρονη είχε εντοπιστεί από τις Αρχές και είχε οδηγηθεί νωρίτερα στο ΑΤ Θέρμης, προκειμένου να ρίξει «φως» στην υπόθεση και στο βασικό ερώτημα για το ποιος βρισκόταν τελικά πίσω από το τιμόνι.

Θέρμη: Πώς έγινε το τροχαίο

Τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το ένα όχημα (μια μαύρη Porche), το οποίο κινούταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.