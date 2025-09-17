Μενού

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με θύμα 29χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας - 4 συλλήψεις

Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του στην Θεσσαλονίκη μετά από τροχαίο.

Τροχαίο με μηχανή | Φωτογραφία αρχείου/Eurokinissi
Τη ζωή του από τροχαίο έχασε 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, η οποία συγκρούστηκε με φορτηγό με ρυμουλκούμενο που οδηγούσε 54χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας.

Το περιστατικό έγινε στις 9 το πρωί στη συμβολή των οδών Λαέρτου και Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, την ώρα που άλλα τρία άτομα έδιναν οδηγίες στον 54χρονο για τους ελιγμούς του οχήματος.

Αρχικά ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου το μεσημέρι κατέληξε.

Συνελήφθησαν ο οδηγός και τα τρία άτομα που τον καθοδηγούσαν, δύο Έλληνες και ένας υπήκοος Αλβανίας. Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

