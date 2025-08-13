Τροχαίο δυστύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τη θανάσιμη παράσυρση ενός πεζού, σημειώθηκε σήμερα το πρωί (13/8) στην Αρτέμιδα, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός αστυνομικού.

Οι πρώτες πληροφορίες για το τροχαίο στην Αρτέμιδα διευκρινίζουν πως ο αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του και παρέσυρε τον πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και «έπεσε» σε άλλο παρκαρισμένο.

Στο σημείο του τροχαίου στην Αρτέμιδα έσπευσε συνεργείο της Τροχαίας, ενώ το θύμα διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν απλά τον θάνατό του.

Τροχαίο στην Αρτέμιδα: Συνελήφθη ο αστυνομικός

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.