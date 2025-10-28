Τροχαίο στην Αθηνών–Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων

Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία, καθώς έχει προκληθεί αυξημένη συμφόρηση.
