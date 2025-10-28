Μενού

Τροχαίο στην Αθηνών–Λαμίας: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων

Χωρίς τραυματισμούς το τροχαίο στην Αθηνών–Λαμίας.

Αθηνών - Λαμίας
Κίνηση στην Αθηνών - Λαμίας | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (28/10) στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η σύγκρουση παραμένουν άγνωστες, ενώ από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με δυσκολία, καθώς έχει προκληθεί αυξημένη συμφόρηση.

