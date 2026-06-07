Τροχαίο στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε βράχια κοντά στη θαλάσσα μετά από σύγκρουση με άλλο Ι.Χ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής, (07/06), στην Εύβοια, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, στην παραλιακή περιοχή της Νέας Λαμψάκου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφόριες και όπως φαίνεται από τις εικόνες που ήρθαν στο φως, η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα αυτοκίνητο να εκτραπεί του δρόμου και να πέσει σε βράχια που το σταμάτησαν λίγα εκατοστά πριν πέσει στη θάλασσα.
Το αυτοκίνητο οδηγούσε νεαρή γυναίκα, η οποία παρά τη σύγκρουση δεν τραυματίστηκε καθόλου.
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