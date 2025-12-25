Μενού

Τροχαίο στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σύκγρουση

Τροχαίο σημειώθηκε ανήμερα Χριστουγέννων (25/12), με θύμα έναν 20χρονο οδηγό που έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με άλλο ΙΧ.

Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Ημαθία σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων με θύμα έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες (25/12) στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρονο με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.

