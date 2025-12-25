Τροχαίο στην Ημαθία: Νεκρός 20χρονος οδηγός μετά από σύκγρουση

Ένα τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στην Ημαθία σήμερα, ανήμερα Χριστουγέννων με θύμα έναν 20χρονο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες (25/12) στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρονο με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση.