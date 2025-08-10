Τροχαίο στην Καβάλα: Νεκρός ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος

Τη ζωή του έχασε τα ξημερώματα (10/08) σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αντιφίλιπποι του δήμου Παγγαίου, νομού Καβάλας, ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Νικόπουλος.

Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.

Η 59χρονη οδηγός του ενός οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας, ενώ ο 73χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Τάσος Νικόπουλος, κατέληξε καθοδόν προς το νοσοκομείο.

Ο Τάσος Νικόπουλος είχε σημαντική ποδοσφαιρική καριέρα, ξεκινώντας από τα εφηβικά του χρόνια στον ΑΟΚ, ενώ αργότερα έγινε αναγνωρίσιμος για τη παρουσία στον Ορφέα και φόρεσε και τη φανέλα του Βρασίδα Νέας Περάμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ