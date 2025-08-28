Τροχαίο στην Καστοριά: Τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος με τα 16χρονα παιδιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Τροχαίας για το θανατηφόρο τροχαίο στην Καστοριά με θύματα δύο 16χρονα παιδιά, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ένας, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με το Mega, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά ως προς το τροχαίο στην Καστοριά, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν κάποια βασικά σενάρια ως προς το δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο ανήλικα.

Ειδικότερα, η Τροχαία επικαλούμενη μαρτυρίες, εξετάζει το ενδεχόμενο να «πετάχτηκε» κάποιο ζώο στον δρόμο, εφόσον στο σημείο κυκλοφορούν αρκετές αρκούδες, ενώ δεν αποκλείει την επικίνδυνη παρουσία δεύτερου οχήματος, το οποίο μπορεί να «τρόμαξε» τον άπειρο οδηγό.

Τροχαίο στην Καστοριά: Το χρονικό του δυστυχήματος

Άλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο εξελίχθηκε σήμερα (28/8) στην περιοχή της Κορησού Καστοριάς, όπου σημειώθηκε σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή επιβατικού οχήματος.

Από το όχημα απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα, τα οποία όμως ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους. Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τους επιβάτες από το όχημα.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο παραμένουν άγνωστες, ενώ τα αρμόδια όργανα αναλαμβάνουν την διερεύνηση των αιτίων.