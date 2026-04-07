Τροχαίο στην Κηφισίας: Παρασύρθηκε πεζή από μοτοσικλέτα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/4) στο ύψος στο ύψος της οδού Αχαΐας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Πεζή παρασύρθηκε από δίκυκλο στη Λεωφόρο Κηφισίας και μεταφέρθηκε λίγο μετά της 21:00 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με το Orange Press Agency το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ έχει τραυματιστεί και ο οδηγός του δικύκλου ο οποίος μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο. Και οι δύο τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.

Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη κίνηση.