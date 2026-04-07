Τροχαίο στην Κηφισίας: Παρασύρθηκε πεζή από μοτοσικλέτα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (7/4) στο ύψος στο ύψος της οδού Αχαΐας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Πεζή παρασύρθηκε από δίκυκλο στη Λεωφόρο Κηφισίας και μεταφέρθηκε λίγο μετά της 21:00 στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Σύμφωνα με το Orange Press Agency το ατύχημα έγινε στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ έχει τραυματιστεί και ο οδηγός του δικύκλου ο οποίος μεταφέρθηκε στο ίδιο νοσοκομείο. Και οι δύο τραυματίες είναι εκτός κινδύνου.
Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη κίνηση.
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.