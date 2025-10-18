Τροχαίο στην Κρήτη: Εγκλωβίστηκαν σε όχημα μητέρα και παιδί - Διασωληνωμένος ο 13χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18/10) στην περιοχή Βούτες του Ηρακλείου Κρήτης, με θύματα μια μητέρα και το 13χρονο παιδί της.

Το ατύχημα έγινε λίγο μετά τις 19:00, στον δρόμο από το ΠΑΓΝΗ προς τις Βούτες, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, που το ένα από τα οχήματα ανατράπηκε και βρέθηκε εκτός δρόμου.

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαιναν η μητέρα και ο ανήλικος γιος της, ενώ στο δεύτερο οδηγός ήταν ένας άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διασωληνώθηκε άμεσα. Νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβάλλεται σε σειρά ιατρικών εξετάσεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του.

Η μητέρα του νοσηλεύεται επίσης, όμως η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται πιο σταθερή. Σε καλύτερη κατάσταση είναι και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ο οποίος διακομίστηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.