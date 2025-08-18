Τροχαίο στο Γουδή: Νεκρός ο ασθενής που βρισκόταν στο ασθενοφόρο

Τραγική κατάληξη για το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στο Γουδή, καθώς ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο που ανετράπη, υπέκυψε στα τραύματά του.

Όπως ενημερώνει το OPEN, τη στιγμή που οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου παραμένουν άγνωστες, έρχεται η επιβεβαίωση πως ο 50χρονος ασθενής που μετέφερε το ιδιωτικό ασθενοφόρο έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα πάλι με αυτόπτες μάρτυρες, το τροχαίο επί της οδού Μικράς Ασίας, συνέβη στη συμβολή με άλλη οδό, όταν ένα απροσδιόριστο όχημα παραβίασε πινακίδα STOP, με το ασθενοφόρο να συγκρούεται στο πίσω μέρος του, να ανατρέπεται και να πέφτει σε σταθμευμένα οχήματα.

Γουδή - Ασφαλές το πλήρωμα στο ασθενοφόρο

Ο άντρας που έχασε τραγικά τη ζωή του μεταφερόταν εκείνη την ώρα από την ιδιωτική κλινική, στην οποία δεχόταν τακτικά αιμοκάθαρση, προς το σπίτι του.

Μετά την ανατροπή του ασθενοφόρου, το πλήρωμα -ένας οδηγός και ο συνοδηγός- κατάφεραν να εξέλθουν σώοι και να απεγκλωβίσουν τον ασθενή ο οποίος βγήκε από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε νεκρός αργότερα.