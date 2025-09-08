Τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 17χρονος ο οδηγός που έχασε τη ζωή του - Εικόνες από το σημείο

Ανατρέπονται τα δεδομένα όσον αφορά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα Αγία Πελαγία – Φόδελε της Κρήτης.

Παρά τις αρχικές πληροφορίες πως ο οδηγός του φορτηγού ήταν 25 ετών, απεδείχθη πως τελικά ο οδηγός του φορτηγού που σκοτώθηκε ήταν ανήλικος και συγκεκριμένα 17 ετών.

Ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του δεν ήταν 25 ετών, όπως είχε αρχικά αναφερθεί, αλλά μόλις 17 ετών, λίγο πριν κλείσει τα 18 του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες , φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε συγγενικό του πρόσωπο.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να επιχειρήσουν να απεγκλωβίσουν τον άτυχο οδηγό, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.

Πηγή: neakriti.gr