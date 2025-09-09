Τρόμος για 22χρονη σε λεωφορείο στο Μαρούσι: Την πλησίασε 52χρονος και την παρενόχλησε

Στιγμές τρόμου βίωσε μέσα σε λεωφορείο του ΟΑΣΑ, που εκείνη την ώρα βρισκόταν στο Μαρούσι, μία 22χρονη η οποία έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από 52χρονο συνεπιβάτη της.

Όλα έγιναν στο λεωφορείο «Ε14», που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα - Υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι, όταν ένας 52χρονος άνδρας πλησίασε το 22χρονο κορίτσι και άρχισε να τη θωπεύει.

«Στην αρχή έκανε μία κίνηση με το χέρι και νόμιζε η κόρη μου, επειδή ήταν στριμωγμένα τα καθίσματα, ότι το έκανε χωρίς να το θέλει. Τραβήχτηκε λίγο πιο εκεί, μετά έκανε μία δεύτερη κίνηση και εκεί η κόρη μου έπαθε το σοκ» κατήγγειλε ο πατέρας του θύματος σεξουαλικής παρενόχλησης, μιλώντας στον Alpha.

Ο πατέρας της 22χρονης στο Μαρούσι, συνεχίζοντας, επισήμανε πως όταν τον κάλεσε η κόρη του, ήταν σε κατάσταση σοκ: «Με πήρε τηλέφωνο η κόρη μου, ληταν πανικόβλητη, σε κατάσταση σοκ, έκλαιγε, μπαμπά έχει γίνει το περιστατικό».

Η κοπέλα ενημέρωσε άμεσα τον οδηγό και εκείνος με τη σειρά του την αστυνομία, και μετά από λίγο συνελήφθη.