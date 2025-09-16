Στιγμές τρόμου σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις έζησαν τρεις διαφορετικές γυναίκες, οι δύο εξ' αυτών ανήλικες, στο Αιγάλεω, όταν ένας 32χρονος άνδρας από τη Συρία τούς επιτέθηκε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με το Action24, τα συμβάντα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Αιγάλεω καταγράφηκαν κοντά στο Μετρό, με τον 32χρονο να συλλαμβάνεται από την ΕΛΑΣ, αφού πρώτα τον ακινητοποίησαν δύο πεζοί.

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως θύματά του ήταν τρεις γυναίκες, με τον 32χρονο να επιχειρεί να επιδείξει τα γενετικά του όργανα, να θωπεύει και να βιαιοπραγεί σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών, 14 και 17 ετών, και μίας γυναίκας 58 ετών.

Ο 32χρονος στο Αιγάλεω συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα για να απολογηθεί, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, της πρόκλησης σωματικών βλαβών, της απειλής και της εξύβρισης.

Καταληκτικά, έχει αναγνωριστεί και από τα τρία θύματα.