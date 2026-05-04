Τρόμος στη Χαλκιδική: Ουκρανός επιτέθηκε σε οικογένεια Γερμανών – Τους πέρασε για Ρώσους

Σοκ στη Χαλκιδική, όταν ένας 32χρονος Ουκρανός επιτέθηκε σε οικογένεια Γερμανών νομίζοντας ότι είναι Ρώσοι, στέλνοντας τρεις στο νοσοκομείο.

Περιπολικό | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (2/5) σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στη Χαλκιδική, όταν ένας 32χρονος υπήκοος Ουκρανίας επιτέθηκε με σφοδρότητα σε οικογένεια τουριστών από τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να βγήκε εκτός ελέγχου πιστεύοντας λανθασμένα πως οι ένοικοι του διπλανού διαμερίσματος ήταν Ρώσοι υπήκοοι. 
Μέσα σε κατάσταση αμόκ, επιτέθηκε στα μέλη της οικογένειας, προκαλώντας τραυματισμούς στον 75χρονο πατέρα,  στην 59χρονη σύζυγό του και στον 40χρονο γιο τους.

Οι αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς είναι διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια και αγχώδη διαταραχή, ενώ ακολουθεί συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή.

Τα τρία θύματα της επίθεσης διεκομίσθησαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη φροντίδα των τραυμάτων τους.

