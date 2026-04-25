Τρόμος στο Κρατικό Νίκαιας: Έβγαλε αεροβόλο και άρχισε να απειλεί – Βίντεο από το σκηνικό θρίλερ

Στιγμές τρόμου στo Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Άνδρας με αεροβόλο απείλησε κόσμο έξω από την κλειστή ψυχιατρική κλινική.

Άνδρας με αεροβόλο στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας
Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (25/4) στο Κρατικό της Νίκαιας από ένα περιστατικό που έμοιαζε με ταινία.

Ένας άνδρας, που φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, πήγε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Όταν όμως είδε ότι η πόρτα ήταν κλειστή και δεν μπορούσε να μπει, έχασε τον έλεγχο.

Πάνω στον πανικό του, έβγαλε ένα αεροβόλο όπλο και άρχισε να απειλεί τον κόσμο που ήταν εκεί. Οι παρευρισκόμενοι πάγωσαν, αλλά ευτυχώς η αστυνομία έφτασε αμέσως στο σημείο.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ηρεμήσουν και να τον απομακρύνουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Στο βίντεο που καταγράφηκε από το σημείο, φαίνεται η στιγμή της έντασης που, ευτυχώς, είχε αίσιο τέλος.

