Τσατραφύλλιας για κακοκαιρία Byron: «Δύο ζώνες επικινδυνότητας στην Ελλάδα - Έρχονται βροχοθύελλες»

Σε δύο ζώνες επικινδυνότητας χωρίζει τη χώρα ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ενώ η κακοκαιρία Byron επηρεάζει ήδη πολλές περιοχές.

Στην ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος παραθέτει σχετικούς χάρτες και επισημαίνει για τις ζώνες:

Πρώτη ζώνη: Χαλκιδική-Ημαθία-Πιερία-Θεσσαλονίκη-Θεσσαλία-Σποράδες-ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα-Αττική-Βοιωτία

Δευτερη Ζώνη: δυτική και νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες .νότια Κρήτη.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια: «"Επελαύνει η κακοκαιρία "BYRON" στο 60% της χώρας με ισχυρές καταιγίδες και βροχο-θύελλες..."

Με στρωτές βροχές προς το παρών κυλάει η σημερινή ημέρα ωστόσο από το απόγευμα και κυρίως, αύριο Παρασκευή που είναι η πιο δύσκολή ημέρα, η κακοκαιρία σε κάποιες περιοχές θα έχει ακραία χαρακτηριστικά και δυνητικά θα δημιουγήσει σοβαρά προβλήματα.

Έχω επιλέξει δύο ζώνες επικινδυνότητας που φαίνονται στους δύο χάρτες.

Αττική: Επηρεάζεται από σήμερα το βράδυ μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Τα δυτικά και νότια πρόαστια κυρίως. Κίνδυνος για fast floods! Μπορεί να ξεπεράσουμε τα 50 mm.

Από σήμερα το βράδυ και αύριο ενισχύονται οι νοτιάδες μέσα στο Αιγαίο σε θυελλώδεις, δημιουργώντας ραγδαίες βροχο-θύελλες.

Μεγάλος κίνδυνος για τους αγρότες μας που παραμένουν εκτεθιμένοι στους δρόμους, από σήμερα το βράδυ και αύριο, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία».