Τσεπέλοβο: Ένα πέτρινο στολίδι μέσα στην άγρια φύση του Ζαγορίου

Συνδυασμός πέτρας και ορεινής φύσης, ορμητικά και παγωμένα ποτάμια, γεφύρια κομψοτεχνήματα, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές γεύσεις. Όλα αυτά κι άλλα πολλά κάνουν τα Ζαγοροχώρια έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας για κάθε εποχή. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε ποιο χωριό θα χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για τις εκδρομές σας.

