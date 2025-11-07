Μενού

Τσεπέλοβο: Ένα πέτρινο στολίδι μέσα στην άγρια φύση του Ζαγορίου

Χτισμένο στα 1.000 μέτρα υψόμετρο, το αρχοντικό Τσεπέλοβο είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά του Ζαγορίου.

Τσεπέλοβο
Τσεπέλοβο Ιωαννίνων
Συνδυασμός πέτρας και ορεινής φύσης, ορμητικά και παγωμένα ποτάμια, γεφύρια κομψοτεχνήματα, ζεστή φιλοξενία και μοναδικές γεύσεις. Όλα αυτά κι άλλα πολλά κάνουν τα Ζαγοροχώρια έναν από τους κορυφαίους ορεινούς προορισμούς της Ελλάδας για κάθε εποχή. Εσείς δεν έχετε παρά να επιλέξετε ποιο χωριό θα χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για τις εκδρομές σας.

Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
 

